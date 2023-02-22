ПОЛИТИКА
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Во Франции митинг против пенсионной реформы обернулся столкновениями с полицией
Во Франции больше миллиона человек вышли на акции протеста против увеличения пенсионного возраста. Поправки в законодательство, инициированные президентом Эмманюэлем Макроном, предусматривают выход граждан страны на пенсию не в 62 года, а в 64. Сейчас пенсионный возраст во Франции — один из самых низких в Евросоюзе. В Париже протесты переросли в беспорядки. Участники акции стали забрасывать полицейских бутылками, мусорными баками и дымовыми шашками. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ. Задержаны как минимум 38 человек. #Франция #митинг #пенсии #задержания #trtнарусском #трт #новости #shorts
Париж / Others
22 февраля 2023 г.
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