Во Франции митинг против пенсионной реформы обернулся столкновениями с полицией

Во Франции больше миллиона человек вышли на акции протеста против увеличения пенсионного возраста. Поправки в законодательство, инициированные президентом Эмманюэлем Макроном, предусматривают выход граждан страны на пенсию не в 62 года, а в 64. Сейчас пенсионный возраст во Франции — один из самых низких в Евросоюзе. В Париже протесты переросли в беспорядки. Участники акции стали забрасывать полицейских бутылками, мусорными баками и дымовыми шашками. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ. Задержаны как минимум 38 человек. #Франция #митинг #пенсии #задержания #trtнарусском #трт #новости #shorts