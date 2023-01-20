Турция приняла командование морским компонентом Сил реагирования НАТО. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на контр-адмирала турецких ВМС Хусейна Тигли.

По словам чиновника, Военно-морские силы страны (Turkish Maritime Forces — TURMARFOR) приняли управление морским контингентом альянса на один год, до 31 января 2024 года. После этого, согласно установленному порядку ротации, командование перейдет ВМС Италии.

Контр-адмирал также уточнил: у НАТО есть пять штабов, обладающих возможностью обеспечить управление морскими силами Североатлантического альянса, и штаб ВМС Турции — один из этих пяти. Остальные четыре пункта управления расположены в Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Штаб турецкого морского ведомства может планировать и координировать такую всеобъемлющую операцию и осуществлять управление всем флотом НАТО, подчеркнул контр-адмирал Тигли.

«Предоставление такой мощной штаб-квартиры службе НАТО показывает важность, которую Турция придает НАТО», — добавил военный чиновник.

Как отметил представитель ВМС Турции и генеральный секретарь TURMARFOR Джюнейт Талайман, оперативные командования военно-морским компонентом НАТО были созданы для управления операциями альянса в случае кризиса и войны.

Он добавил, что возможные миссии для Сил реагирования: коллективная оборона, содействие защите территориальной целостности, операции по поддержанию мира, операции по эмбарго, защита критически важной инфраструктуры и безопасности и др.

По его словам, штаб-квартира оперативного контингента ВМС Турции начала свою деятельность в 2020 году с назначения основного состава.