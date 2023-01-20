ПОЛИТИКА
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Украинские военные довольны турецкими БТР
После очередного боя под Соледаром украинские военнослужащие записали видео, где рассказали, как на турецком бронетранспортере Kirpi (4х4) вывозили из-под обстрелов группу десантников. Машина проехала на резиновых катках с полностью пробитыми скатами более 3 километров. #trtнарусском #украина #соледар #донетчина #KİRPİ #бронетранспортер #война #кирпи #трт #новости
Украинские военные довольны турецкими БТР / Others
20 января 2023 г.
Истории
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