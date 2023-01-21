ПОЛИТИКА
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Отец 5 месяцев не отходит от постели тяжелораненого в Авдеевке сына
Сергей Шумей 5 месяцев провел в черниговском госпитале возле кровати своего сына. Виталия парализовало после ранения в Авдеевке. Никаких прогнозов о восстановлении врачи не дают, но отец не сдается и верит, что «поставит сына на ноги». #trtнарусском #украина #чернигов #госпиталь #война #отец #сын #россия #военнослужащий #всу #трт #новости
Отец 5 месяцев не отходит от постели тяжелораненого в Авдеевке сына / Others
21 января 2023 г.
Истории
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