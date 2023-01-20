США в два раза завысили цену вертолетов CH-47F Chinook Block 2 для ФРГ — вместо €6 млрд Вашингтон запросил €12 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание уточняет: Берлин запросил у американского производителя Boeing поставку 60 вертолетов Chinook. В переговорах шла речь о сумме в €6 млрд, однако позже Пентагон США дал понять: из-за инфляции и дополнительного оборудования, на котором настаивала немецкая сторона, пакет техники для ФРГ будет стоить в два раза дороже.

По данным газеты, Германия должна получить первые вертолеты в 2026 году, однако не в той модификации, которую запрашивал Берлин.

О покупке вертолетов впервые стало известно летом 2022 года: публично об этом заявила министр обороны Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку в середине января текущего года.

Это может стать первым испытанием для нового главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, заступившего на свой пост 19 января, отмечает FAZ.

Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале 2022 года заявил о смене оборонной доктрины страны на фоне начала войны в Украине. Берлин резко увеличил расходы на оборону и выделил €100 млрд для модернизации вооруженных сил Германии.

Армия США и силы в Европе используют более 500 Chinook, уточняет Euronews.

Споры из-за поставок танков Киеву

Помимо скандала с вертолетами между США и ФРГ возник конфликт из-за отказа нового главы Минобороны Германии одобрить поставки танков Leopard Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, в преддверии встречи контактной группы по поддержке Киева на американской авиабазе «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин пытался убедить министра Бориса Писториуса согласовать поставки танков Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил: его страна готова отправить танки Украине, но только если Вашингтон первым отправит Киеву свои боевые машины Abrams.

Как пишет журнал Time со ссылкой на источник в Минобороны США, Остин и Писториус спорили, кто первым должен поставить боевые машины Украине.

Глава Пентагона, как отмечает издание, заявил: немецкие Leopard 2 считаются более подходящими для Украины, так как потребляют меньше топлива в отличие от американских Abrams. Танки ФРГ проще в обслуживании и широко доступны по всей Европе, цитируют Ллойда Остина собеседники Time.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что ожидает «сильных решений» от встречи союзников в Рамштайне. По его словам, Киеву нужны западные танки, «соответствующая коалиция партнеров на самом деле уже сформирована и сейчас мы ждем решения фактически из одной европейской столицы», подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер имел в виду Германию, поясняет CNN. Танки Leopard производит немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann, потому для поставок этих типов танков, стоящих на вооружении других стран ЕС, необходимо разрешение Берлина на реэкспорт. Польша и Финляндия выразили готовность передать Киеву свои Leopard, однако ФРГ пока не дала зеленый свет этим поставкам.

20 января Вашингтон заявил о выделении нового пакета помощи Киеву в размере $2,5 млрд, однако танки Abrams туда не вошли. Вместо этого Украина получит десятки американских БМП Bradley и бронированных машин Stryker.

Как ранее писал TRT на русском, Киев неоднократно критиковал Германию за задержки с выделением оружия. В начале января этого года немецкий производитель вооружений Rheinmetallпредупредил: боевые танки Leopard из немецких промышленных резервов, запрошенные Киевом, будут готовы к поставке лишь в 2024 году.

«Даже если решение об отправке наших танков «Leopard» в Киев будет принято завтра, поставка начнется лишь в начале следующего года», — заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.