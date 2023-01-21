ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Наемники ЧВК Вагнер взяли Бахмут в кольцо?
РИА «Новости» опубликовали видео с наемниками ЧВК «Вагнер», которые находятся на окраинах Бахмута в районе промзоны. Ранее основатель компании Евгений Пригожин заявил, что его боевики заняли находящееся неподалеку село Клещеевка, при этом уточнил, что украинские войска крайне сложно вытеснить из города. #trtнарусском #украина #бахмут #чвк #вагнер #трт #новости #shorts
Наемники ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут в кольцо? / Others
21 января 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us