Наемники ЧВК Вагнер взяли Бахмут в кольцо?

РИА «Новости» опубликовали видео с наемниками ЧВК «Вагнер», которые находятся на окраинах Бахмута в районе промзоны. Ранее основатель компании Евгений Пригожин заявил, что его боевики заняли находящееся неподалеку село Клещеевка, при этом уточнил, что украинские войска крайне сложно вытеснить из города. #trtнарусском #украина #бахмут #чвк #вагнер #трт #новости #shorts