Из-за сильных дождей в Сербии вышли из берегов реки

Чрезвычайное положение введено в центре и на юго-западе Сербии. После сильных ливней там вышли из берегов реки. Затоплены десятки домов. Людей из опасных районов эвакуируют. На кадрах с камер видеонаблюдения в городе Нови-Пазар видно, как мужчина, пытаясь спасти плывущего в потоке человека, падает в реку. В итоге они оба пропали без вести. Синоптики предупреждают, что уровень воды в реках еще будет подниматься. #trtнарусском #сербия #наводнение #дожди #трт #новости