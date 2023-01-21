Представительство Тайваня в Анкаре построит два класса и передаст цифровое оборудование для украинских сирот и детей-беженцев, переселенных в юго-западную турецкую провинцию Анталья. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

По данным издания, Тайвань оборудует цифровую школьную среду в рамках программы Reconnect to school («Переподключись к школе»)‎.

Проект разработан совместно с турецкой неправительственной организацией «Ассоциация солидарности с просителями убежища и мигрантами» (ASAM). Благодаря программе около 500 детей, пострадавших от войны в Украине, смогут получить дистанционное образование.

Глава Экономической и культурной миссии Тайваня в Анкаре Хуан Чи-ян в начале этой недели подписал соглашение о запуске годовой комплексной образовательной программы с генеральным директором ASAM Ибрагимом Вургуном Кавлаком.

«Цель состоит в том, чтобы предоставить доступ к образованию украинским детям, пострадавшим от войны, через компьютерные лаборатории, которые будут созданы в рамках проекта», — говорится в заявлении турецкой ассоциации.

«Украинские сироты и дети-беженцы, переселенные в Анталью, нуждаются в наибольшей защите и заботе. Помимо отсутствия компьютеров, интернета и другого цифрового оборудования, в лагерях для переселенцев нет подходящих образовательных курсов, что создает пробелы в обучении», — цитирует слова Хуана Чи-яна «‎Анадолу»‎.

В феврале 2022 года Россия начала войну с Украиной, в результате которой тысячи людей погибли и получили ранения, а миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Как ранее писал TRT World, в декабре прошлого года первая леди Турции Эмине Эрдоган сообщила: украинские сироты, привезенные в страну из-за начавшейся войны, находятся в безопасности.

С начала войны благодаря усилиям первой леди Турции и супруги президента Украины Елены Зеленской в Турцию были доставлены сотни детей и их опекунов.

«Конечно, сердце желает, чтобы этой войны не было, чтобы никто не оставался без матери, отца, и не становился беженцем. Я надеюсь, что война закончится как можно скорее, что раны будут залечены и что каждый сможет безопасно вернуться в свои дома», — отмечала первая леди Турции.

По оценкам Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в Украине за время конфликта были убиты свыше 6700 мирных жителей. Более 10 тыс. человек получили ранения, хотя реальная цифра, вероятно, намного выше.