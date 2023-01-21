Большая часть европейских и американских компаний сохранили присутствие на российском рынке, РФ после начала войны в Украине покинули менее 9% западных фирм. Это следует из результатов исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена.

По данным исследователей, на момент начала конфликта в РФ присутствовали более 2405 дочерних компаний, принадлежащих 1404 компаниям из ЕС и G7. По состоянию на ноябрь 2022 года, только 9% из этого пула компаний вывели хотя бы одну дочернюю компанию из РФ, говорится в заявлении университета.

Из тех компаний ЕС и G7, которые остались в России, как минимум 19,5% — немецкие, 12,4% — американские и 7% — японские транснациональные компании (ТНК).

Исследование показало, что американские компании более охотно покидают Россию в сравнении с компаниями из ФРГ или Франции. Менее 18% дочерних компаний США, работающих в России, были полностью ликвидированы после начала войны в Украине — по сравнению с 15% японских и только 8,3% фирм из стран ЕС.

На покинувшие российский рынок компании приходилось до 6,5% от общей прибыли до налогообложения всех фирм из ЕС и G7, ведущих коммерческую деятельность в РФ. Они аккумулировали 8,6% основных средств, 10,4 % от операционной выручки и 15,3% от общего числа сотрудников. Эти выводы означают, что в среднем у уходящих компаний, как правило, была более низкая прибыльность и больше сотрудников, чем у фирм, оставшихся в России, следует из результатов исследования.

Эти выводы ставят под сомнение «готовность западных фирм отделиться от экономик, которые их правительства считают геополитическими соперниками», говорится в заявлении швейцарского университета.

8 января текущего года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что после введения западных санкций против России лишь 24% западных предприятий ушли с российского рынка. При этом, по его словам, 76% иностранных компаний продолжают работать в России. Газета New York Times приводила подробный список крупнейших западных компаний, покинувших РФ.