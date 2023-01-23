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Эксперт: Германия поставит танки Leopard 2 в ближайшее время
Участники встречи на немецкой авиабазе Рамштайн так и не смогли договориться о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. Берлин не дал согласия. Военный эксперт Олег Жданов в интервью TRT на русском рассказал, что останавливает Германию передать крайне необходимую Киеву технику сейчас. #trtнарусском #германия #леопард2 #рамштайн #танки #вооружение #помощь #эксперт #берлин #трт #новости
танки / Others
23 января 2023 г.
Истории
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