Снижение цен на газ в Европе привело к постепенному сокращению поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на европейский континент. При этом экспорт спотовых грузов в Азию вырос. Об этом сообщает российская газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на статистические данные Platts.

За первые 20 дней января около 64% спотового экспорта СПГ из США было направлено в Европу — хотя в четвертом квартале 2022 года на континент приходилось в среднем около 70% поставок. Одновременно доля экспорта СПГ из Штатов в Азию выросла до 29% — по сравнению с 22% в четвертом квартале.

По данным Platts, увеличение доли азиатского рынка может быть связано с постепенным открытием экономики Китая после отмены политики «‎Zero Covid»‎ и снятия коронавирусных ограничений. На этом фоне европейский контрактный рынок становится менее конкурентоспособным, говорится в выводах Platts. Как уточняет «‎Коммерсантъ»‎, сейчас Штаты экспортируют в виде СПГ около 8,6–8,8 млрд кубометров газа в месяц.

Почему падают цены на газ

В ЕС фьючерсные цены на газ с поставкой в марте 2023 года упали до менее чем €65 за мегаватт-час со €177 в начале октября прошлого года и пика в €338 евро в августе. Такое падение цен на газ, а также высокие уровни хранилищ снижают потребность стран ЕС в поставках из США.

Портал S&P Global Commodity Insights указывает: снижение стоимости газа в Европе связано с тем, что опасения по поводу нормирования поставок в последние недели декабря и в январе ослабли — в основном благодаря высоким уровням хранилищ и череде добровольных сокращений спроса со стороны конечных пользователей.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на середину января газохранилища в Европе заполнены более чем на 80% — год назад континент имел лишь 45% заполненности. Агентство Reuters отмечает: хранилища в ЕС и Великобритании к концу зимы будут заполнены более чем на 54% — это значительно выше среднего показателя в 35% за предыдущие 12 лет. И это несмотря на то, что в 2022 году Европа резко сократила импорт российского газа: с исторического среднего значения около 40% до 17,5% к сентябрю 2022 года.

Как ранее писал TRT на русском, В 2022 году Евросоюз увеличил закупки на 58% по сравнению с 2021 годом — до 101 млн тонн — и стал крупнейшим в мире покупателем СПГ, обойдя Китай, Японию и Южную Корею.

Стремительный рост закупок в ЕС вызвал глобальный рост цен и дефицит этого энергоресурса на мировом рынке. Особенно пострадали развивающиеся и бедные страны, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на данные рыночного исследования компании Icis.

Соседние с Германией страны в 2022 году резко нарастили закупки сжиженного газа: так, в Бельгии импорт вырос на 167%, во Франции и Нидерландах — на 99%. Оттуда большая часть поставок СПГ направляется в ФРГ, поскольку у самой Германии до декабря прошлого года не было терминалов по приему сжиженного голубого топлива.