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Посетители 10 минут провисели вниз головой на сломанном аттракционе в Китае
В парке развлечений в китайском городе Фуян посетители 10 минут провисели вниз головой на высоте нескольких десятков метров. Аттракцион-маятник застрял на самой высокой точке. Сообщается, что поломка случилась из-за перегруза. #trtнарусском #китай #фуян #аттракцион #парк #застряли #авария #трт #новости #shorts
Посетители 10 минут провисели вниз головой на сломанном аттракционе в Китае / Others
23 января 2023 г.
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