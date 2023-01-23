Посетители 10 минут провисели вниз головой на сломанном аттракционе в Китае

В парке развлечений в китайском городе Фуян посетители 10 минут провисели вниз головой на высоте нескольких десятков метров. Аттракцион-маятник застрял на самой высокой точке. Сообщается, что поломка случилась из-за перегруза. #trtнарусском #китай #фуян #аттракцион #парк #застряли #авария #трт #новости #shorts