Эксперт: Ситуация вокруг Бахмута тяжелая, но стабильная

Российские войска пытаются взять под контроль основные пути к Бахмуту, говорится в утренней сводке ВСУ. Сообщается о боях в деревне Ступочки, которая расположена по дороге в Константиновку — важный узел снабжения гарнизона Бахмута. Как заявил ТРТ на русском военный эксперт Олег Жданов, на Донецком направлении ситуация тяжелая, но не критическая. #trtнарусском #бахмут #донбасс #украина #россия #жданов #эксперт #интервью #ситуациянафронте #трт #новости