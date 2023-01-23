ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эксперт: Ситуация вокруг Бахмута тяжелая, но стабильная
Российские войска пытаются взять под контроль основные пути к Бахмуту, говорится в утренней сводке ВСУ. Сообщается о боях в деревне Ступочки, которая расположена по дороге в Константиновку — важный узел снабжения гарнизона Бахмута. Как заявил ТРТ на русском военный эксперт Олег Жданов, на Донецком направлении ситуация тяжелая, но не критическая. #trtнарусском #бахмут #донбасс #украина #россия #жданов #эксперт #интервью #ситуациянафронте #трт #новости
Жданов / Others
23 января 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us