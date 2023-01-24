Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху считается самым правым в истории страны — это вызывает серьезную обеспокоенность у палестинцев, опасающихся углубления дискриминационной политики, которая может спровоцировать новую волну насилия.

Как уточняет TRT World, 29 декабря, за день до того, как коалиционное правительство Израиля было приведено к присяге, Нетаньяху опубликовал руководящие принципы своей администрации и коалиционные соглашения — приоритет в них отдается расширению незаконных поселений.

Аналитики, опрошенные TRT, уверены: эти политические цели проясняют, что конечная цель нового кабинета Нетаньяху — уничтожение палестинского общества.

Однако такую позицию правительства Израиля в отношении палестинского населения, представленную в документах, нельзя назвать чем-то новым. В том, что касалось обращения с палестинцами, основные политические партии Израиля никогда не были далеки друг от друга.

Как отмечает израильский журналист и писатель Гидеон Леви, различий в политике предыдущей администрации и нового кабинета Нетаньяху практически нет. Леви считает, что у правящего политического истеблишмента страны никогда не было намерений «положить конец оккупации».

«Все они и не думают дать палестинцам гражданские права. К сожалению, это основа израильской политики», — отметил Леви в беседе с TRT World.

«Сейчас меняется не Нетаньяху, а его партнеры, которые очень и очень радикальны. И я думаю, что риторика будет жестче, и они примут какие-то меры, чтобы сделать жизнь палестинцев хуже, насколько это возможно», — заключил писатель.

Беспрецедентная власть

В новое правительство Израиля входят ультранационалистические и ультраортодоксальные еврейские партии, а также крайне правые религиозные группировки.

Среди самых спорных шагов Нетаньяху — его коалиционные соглашения с радикальными правыми политиками Итамаром Бен-Гвиром и Бецалэлем Смотричем. В новом правительстве первый занял пост министра национальной безопасности, а второй стал главой Минфина Израиля.

Бен-Гвир — юрист и лидер крайне правой партии «Еврейская сила», которую называют антипалестинской. Он был осужден за поддержку радикального политического движения «‎Кахане»‎ — Кнессет запретил его в 1980-х годах за «подстрекательство к расизму», израильское правительство объявило движение террористической организацией в 1994 году.

Израильские СМИ сообщали, что дома у Бен-Гвира висит портрет израильско-американского террориста Баруха Гольдштейна, убившего 29 палестинцев-мусульман в мечети Пророка Ибрагима в 1994 году. Издания уточняют, что радикальный политик убрал портрет Гольдштейна только после того, как об этом накануне выборов в марте 2020 года сообщили СМИ.

Резкую критику вызвало и назначение Смотрича министром финансов.

Лидер Религиозно-сионистской партии поддерживает расширение незаконных поселений на оккупированном Западном берегу и распространение суверенитета Израиля на всю палестинскую территорию.

Выступая на конференции правых активистов в ноябре, Смотрич сказал: новому правительству необходимо «принять меры» против правозащитных групп, назвав их «экзистенциальной угрозой государству Израиль».

В первые несколько дней своего пребывания в должности Смотрич подписал указ о блокировании примерно $39,6 млн налоговых поступлений от Палестинской автономии (ПА) — контролируемого партией ФАТХ руководящего органа, который управляет частями оккупированного Западного берега.

Постановление Смотрича предписывало перенаправить заблокированные средства гражданам Израиля, признанным как «жертвы терроризма». СМИ сообщают, что это решение рассматривается как возмездие Смотрича за решение ПА поставить под сомнение израильскую оккупацию в Международном суде.

«Пока Палестинская администрация поощряет террор и является нашим врагом, я не заинтересован в том, чтобы она продолжала существовать», — уточнил Смотрич, отвечая на вопросы журналистов.

По словам аналитиков, при новом израильском правительстве ультраправые политики, такие как Бен-Гвир и Смотрич, не просто проводят кампании за более жесткие меры против палестинцев — теперь им предоставлены полномочия для их реализации.

«Когда вы видите, что такие люди, как Бен-Гвир и Смотрич, в основном отвечают, один за политическую жизнь палестинцев, а другой за безопасность и правопорядок, это говорит вам о том, насколько весь политический истеблишмент Израиля сейчас находится в открытой войне против палестинцев», — заявил TRT World профессор и правозащитник Сами Аль Ариан.

Правозащитная организация «‎Адала»‎ (Adalah), центр правовой защиты для палестинцев, недавно опубликовала анализ курса правительства Нетаньяху.

«‎Адала»‎ приходит к выводу, что политика нового израильского правительства еще больше усугубит притеснение палестинцев на всех территориях.

В рамках сделки Нетаньяху со своими союзниками Кнессет принял поправку к Указу о полиции, согласно которой отныне она подчиняется министру национальной безопасности, то есть напрямую Бен-Гвиру. Он также получил полный контроль над пограничной полицией Израиля. Вдобавок к этому, Служба внутренней безопасности Израиля ШАБАК была назначена ответственной за борьбу с «националистически мотивированными преступлениями среди арабского общества в Израиле».

«Такие радикальные изменения, несомненно, усилят насилие со стороны полиции и негативное отношение к палестинским гражданам Израиля, в частности, учитывая историю «чрезмерного насилия» и «расистской риторики», используемых израильскими властями‎»‎, — говорится в заявлении «‎Адала»‎.

Правозащитная группа также предостерегает, что новое правительство планирует пересмотреть обязательные минимальные наказания в отношении палестинских правонарушителей, а также принять законы о борьбе с терроризмом — они могут еще больше криминализировать законные политические действия.

Некоторые из наиболее тревожных мер Израиля также включают расширение полномочий по лишению палестинцев вида на жительство и гражданства, ускорение строительства еврейских поселений в Негеве и Галилее и отмену уголовной ответственности для представителей израильских вооруженных сил за убийства палестинцев.

Больше поляризации и сопротивления

«Если они реализуют все это, то все, что они сделают, — это спровоцируют еще большую поляризацию общества, еще больший гнев, еще большую конфронтацию и сопротивление», — считает Сами Аль Ариан, директор Центра ислама и глобальных отношений Стамбульского университета Сабахаттина Заима.

«Традиционные палестинские группировки — ФАТХ, ХАМАС, Исламский джихад, Народный фронт — больше не единственные игроки [в палестинском обществе]», — уточняет профессор.

«Появились новые группировки, как "Логово львов", "Катибат Дженин". Израильтяне считают это большим вызовом, потому что они больше не могут проникнуть или узнать, кто будет следующим», — поясняет эксперт.

Потенциально ослабленная Палестинская администрация при новом израильском правительстве может поставить эти растущие движения сопротивления в прямую конфронтацию с израильскими силами, предупреждает Аль-Ариан.

Возможно, самое противоречивое из всех — первое предложение руководящих принципов нового правительства, в котором говорится, что «еврейский народ имеет исключительное и неоспоримое право на все районы Земли Израиля».

Этот пункт расширяет формулировку, закрепленную в Законе о еврейском национальном государстве 2018 года, который ограничил это право нынешней официальной территорией Государства Израиль.

Еврейская религиозная вера определяет Землю Израиля как всю территорию Святой Земли, которая включает, по крайней мере, оккупированные палестинские территории Западного берега и Газы, если не некоторые другие районы южного Леванта.

«Конечная цель»

«Конечная цель [нового правительства Израиля] — попытаться избавиться от как можно большего числа палестинцев. Но это в очень долгосрочной перспективе, и никто этого не признает, но это подтекст — практически аннексировать все больше и больше земли и давать им все меньше и меньше земли», — считает Гидеон Леви.

Профессор Аль Ариан также отмечает, что миру будет трудно принять риторику нового кабинета Израиля.

«Этот статус-кво не может продолжаться долго. Сегодня мы видим, что даже либеральные группы, от которых Израиль получал большую часть поддержки, начинают дистанцироваться, потому что то, что они видят сегодня, — это очень регрессивный, очень расистский дискурс», — подчеркивает Аль-Ариан.

Сохранится ли статус-кво Израиля в отношении палестинцев, во многом, конечно, зависит от готовности международного сообщества бросить ему вызов на политической арене.

«Прямо сейчас, в краткосрочной перспективе, картина выглядит мрачной, потому что палестинцы разделены, а арабский мир никоим образом, ни в какой форме или формате не объединен», — заключил профессор.