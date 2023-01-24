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Турецкий беспилотный истребитель Kızılelma успешно прошел вторые летные испытания
Компания Baykar успешно провела вторые летные испытания беспилотного истребителя Kızılelma. Этот реактивный сверхзвуковой палубный беспилотный летательный аппарат подъемной силой до 6 т может развивать максимальную скорость до 800 км/ч. В нем установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании. #trtнарусском #турция #bayktar #KIZILELMA #БПЛА #испытания #байрактар #shorts #трт #новости
Турецкий беспилотный истребитель Kızılelma успешно прошел вторые летные испытания / Others
24 января 2023 г.
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