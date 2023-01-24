По данным международного объединения Oxfam, занимающегося проблемами бедности и социального неравенства, состояние 1% самых богатых людей мира больше, чем у остального населения планеты. Одна из причин — снижение налоговых ставок для богачей и их уклонение от уплаты сборов. Так, реальная налоговая ставка с 2014 по 2018-й у Илона Маска составила около 3%, в то время как, например, продавец муки из Уганды Эбер Христиан зарабатывает $80 в месяц и платит 40%. В организации убеждены: восстановить справедливость позволит налог в 5% на доходы миллиардеров, однако опрошенные TRT на русском эксперты уверены: воплотить это в жизнь довольно сложно по многим причинам.

Плата за сверхдоходы

То, что половина мировых активов принадлежит лишь нескольким семьям, давно известно. Меняется лишь число оглашаемых фамилий. Сегодня, по данным благотворительной организации Oxfam, 81 миллиардеру принадлежит 45,6% мирового благосостояния.

За последние два года они увеличили свои состояния на $26 трлн, в то время как общемировой показатель вырос на $42 трлн. То есть на самых состоятельных приходится две трети роста, тогда как 99% оставшегося населения в совокупности увеличили свое состояние лишь на $16 трлн.

Исполнительный директор организации Габриэла Бухер призывает «сократить неравенство и возродить демократию» путем повышения налогов на богачей. «Налогообложение сверхбогатых людей и больших корпораций — это выход из сегодняшних кризисов, накладывающихся один на другой. Пришло время разрушить удобный миф о том, что снижение налогов для самых богатых приводит к тому, что их богатство каким-то образом «просачивается» ко всем другим», — подчеркнула она.

В Oxfam предлагают обложить миллиардеров 5% налогом. Там подсчитали, что это принесет порядка $1,7 трлн в год. На эту сумму можно спасти от нищеты 2 млрд человек и предотвратить ряд мировых кризисов.

Призывы к повышению налогов на состоятельных граждан или компании с высокими прибылями все чаще звучат в Европе и США. Например, 27 сентября главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предложил повысить проценты на высокие доходы физических лиц и сверхприбыль предприятий для помощи населению. Такого же мнения придерживается гендиректор компании Shell Бен ван Берден. По его словам, европейским властям необходимо увеличить налоговую нагрузку на состоятельных граждан, чтобы помочь уязвимым категориям населения.

В марте прошлого года американский президент Джо Байден предложил ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн. По прогнозам аналитиков, за десять лет это может принести около 360 млрд долларов.

Какие налоги платят в разных странах

Сегодня во многих государствах преимущественно используется прогрессивная шкала налогов. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит.

В США НДФЛ находится в диапазоне от 10 до 39%. Необлагаемым считается доход до $9 тысяч. Максимальная ставка применяется к тем, чей доход превышает $407 тысяч. Кроме того, каждый штат может ввести собственный налог до 13%.

В Финляндии налог взимается не только с заработной платы, но и пенсии, социальных пособий и стипендии. Более того, в НДФЛ включены еще два параметра: церковный и на медицинское страхование. Минимальная ставка составляет 6%, а максимальная может достигать 31%. По последней платят те лица, совокупный годовой доход которых превышает €100 тыс. Для граждан с доходами ниже этой суммы установлена шкала налогообложения до 29%.

В некоторых странах, помимо прогрессивных ставок подоходного налога, существует также дополнительный процент на богатство, взимаемый в виде процента от всех активов состоятельных граждан.

В Норвегии с 2021 года1,1% взимается со всех состояний свыше $173 тысяч. Это привело к оттоку богатого населения их страны. Состоятельные норвежцы уезжают на Кипр, в Италию и Канаду.

В 2022-м Испания объявила о введении нового налога на богатство для привлечения средств на оплату социальной политики на фоне стремительного роста инфляции. Владельцы активов от €3 млн будут платить 1,7% от их стоимости. Это коснется 23 000 человек и, как ожидается, позволит собрать около 1,5 миллиарда евро.

В Швейцарии налоги взимаются на двух уровнях: национальный и муниципальный. Если человек зарабатывает меньше €45 тысяч в год, то национальный сбор платить не нужно. Состоятельные шведы платят очень высокие проценты — в казну уходит почти половина их зарплаты.

Однако не всегда повышение налогов на сверхдоходы было удачным. В 2013 году Верховный суд Франции утвердил максимальную ставку подоходного налога на уровне 75%. Против инициативы выступили бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и футбольные клубы, которые объявили забастовку против громадного, на их взгляд, обложения. А киноактер Жерар Депардье даже решил покинуть страну и принять российское гражданство. Шуму закон законопроект наделал много, а пользы не принес. Чтобы остановить отток капитала из страны, скандальный проект в 2015 году отменили.

Неоправданные риски

В рамках концепции создания социального равенства существует несколько подходов: повышение благосостояния бедных слоев населения и принудительное изъятие богатства у зажиточной касты.Очевидно, что второй подход является более простым по сравнению с первым, а главное, он играет на чувствах бедных, ведь многие из них ненавидят богатых, говорит TRT на русском вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Однако зачастую мера оказывается неэффективной, отмечает эксперт. Так, если в 1990-м налог на богатство был в двенадцати странах Европы, то сегодня только в трех: у Норвегии, Испании и Швейцарии. «У этой политики было несколько явных проблем: она была дорогой в управлении, тяжелой для людей с большим количеством активов, но небольшим количеством наличности, искажала решения о сбережениях и инвестициях, а также выталкивала богатых и их деньги из стран-налогоплательщиков. И, что возможно, хуже всего, не собирала много доходов», — отмечает Кузнецов.

На сегодняшний день налогообложение практически по всему миру показывает следующее:средний класс платит половину от доходов, миллионеры платят 30% от доходов, а миллиардеры не платят ничего, так как большую часть своих активов хранят либо в безналоговых зонах, либо используют займы в качестве получения денег для своей жизни.

«Предположим, миллиардеру необходимо получить 100 млн долларов без налоговой нагрузки. Он берет в банке займ, соразмерный этой сумме, под свои акции или облигации и тем самым фактически их продает банку. А банк уже реализовывает этот актив после истечения кредитного договора. Банк реализовывает этот актив, тем самым возвращая себе деньги с процентами. А человек (миллиардер) получает займ в 100 млн долларов без дополнительной налоговой нагрузки на прибыль. В декларации миллиардер указывает, что 100 млн долларов занял и на них живет», — поясняет TRT на русском руководительконсалтинговой компании АУСЛАНДСФИНАНЦАМТ Алексей Слободчиков.

В качестве примера он назвал американского медиамагната Марка Цукерберга, который владеет 24% акций компании Facebook. Было бы логично платить налог именно от всей этой доли, но на данный момент уплачивается налог только от ее дохода.

Тем не менее эксперты, опрошенные TRT на русском, убеждены: инициатива Oxfam не решит накопившихся в мировой экономике противоречий. Напротив, это может выглядеть как попытка откупиться 5% от нарастающей турбулентности всей системы, в которой миллиардеры могут потерять большую часть своих капиталов, считает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

«Для того, чтобы реально решить проблемы мировой экономики, имея в виду выравнивание доходов не только между богатыми и бедными гражданами одной страны, но и между разными странами, необходимо переформатирование всей системы мирового хозяйства с появлением более равноценных центров экономического роста во всех регионах мира, — убежден собеседник TRT на русском. — А для этого нужны не 5-процентный налог, а гораздо более серьезные, если не сказать кардинальные меры, на которые по своей воле вряд ли кто-то согласится».

По его словам, закон требует очень серьезной доработки. Как будет учитываться и изыматься налог на нефиксированную прибыль, неизвестно. Слишком много подводных камней и нюансов. Выработанного и работающего эффективного инструмента на данный момент нет. Вместе с этим при неправильно принятом решение очень высоки риски оттока капитала из страны в офшорные зоны. На данный момент инициатива выглядит крайне сырой и невыполнимой.