Почему Олаф Шольц не спешит передать Украине танки?

Украина практически с самого начала полномасштабного вторжения России просит танки у западной коалиции. У большинства союзников, похоже, сложилась четкая позиция: это должны быть немецкие Leopard 2. Но перспектива поставок все еще неясна из-за особой позиции канцлера Германии Олафа Шольца. Что его останавливает от шага, который мог бы существенно изменить ситуацию на фронте? #trtнарусском #шольц #украина #танки #Leopard2 #трт #новости