ПОЛИТИКА
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Почему Олаф Шольц не спешит передать Украине танки?
Украина практически с самого начала полномасштабного вторжения России просит танки у западной коалиции. У большинства союзников, похоже, сложилась четкая позиция: это должны быть немецкие Leopard 2. Но перспектива поставок все еще неясна из-за особой позиции канцлера Германии Олафа Шольца. Что его останавливает от шага, который мог бы существенно изменить ситуацию на фронте? #trtнарусском #шольц #украина #танки #Leopard2 #трт #новости
танки / Others
24 января 2023 г.
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