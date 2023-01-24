ПОЛИТИКА
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Прокуратура ФРГ сорвала попытку похищения главы Минздрава страны
Террористическая группа планировала совершить госпереворот в Германии, похитить министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха, предварительно убив его охранника
Прокуратура ФРГ сорвала попытку похищения главы Минздрава страны
Фото: Reuters / Others
24 января 2023 г.

Прокуратура ФРГ задержала пять человек по подозрению в принадлежности к террористической группе «‎Граждане рейха»‎ (Reichsbürger), планировавшей в декабре 2022 года совершить госпереворот в стране. Террористы, в частности, хотели похитить главу Минздрава страны Карла Лаутербаха. Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры.

Всем пятерым задержанным предъявлены обвинения в государственной измене, уточняет издание. Судебный процесс над ними должен состояться в Высшем земельном суде Кобленца на западе Германии.

Следствие полагает, что террористическая группа появилась не позднее января 2022 года, ее главной целью было «вызвать в Германии условия, похожие на гражданскую войну, путем насилия и, как минимум, допущения гибели людей»‎.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре 2022 года тысячи немецких полицейских провели по стране серию рейдов с целью ареста членов движения Reichsbürger. Группа планировала свергнуть федеральное правительство Германии и установившийся в республике режим парламентской демократии, говорится в сообщении прокуратуры.

В террористическое движение входят неонацисты, сторонники теории заговора и сторонники вооруженного переворота, которые отвергают легитимность современной немецкой республики. Члены группы считают, что Германией правит так называемое «глубинное государство».

Число сторонников «‎Граждан рейха»‎ в ФРГ за 2022 год выросло на 2 тыс. и достигло 23 тыс. человек. Это намного больше, чем полиция предполагала ранее, сообщила в конце декабря прошлого года глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она уточнила: не менее 10% из них склонны к насилию.

Прокуратура ФРГ также допускает, что среди активистов Reichsbürger были бывшие солдаты, поэтому проводит обыски и допросы в казармах и на военных объектах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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