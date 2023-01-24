Твердое внутреннее ядро Земли замедлилось и изменило направление вращения. Это привело к сокращению длительности дня на доли миллисекунды в течение года. Об этом пишет журнал Nature Geoscience со ссылкой на результаты исследования ученых Пекинского университета.

Как уточняет издание, сейсмологи Пекинского университета проанализировали сейсмические волны от землетрясений, происходивших на планете по сходным траекториям с 1960-х годов.

«У нас есть повторяющиеся землетрясения, которые происходят в одном и том же месте», — заявил соавтор исследования Йи Ян. — «Похоже на то, будто мы делаем компьютерную томографию Земли».

Ученые пришли к выводу: в период с 2009 по 2020 год вращение твердого центра Земли остановилось и, возможно, ядро изменило направление. Такие изменения происходят раз в 70 лет, считают профессора.

Внутреннее ядро Земли состоит из железа и никеля и отделено от остальной твердой Земли жидким внешним ядром, что позволяет ему вращаться не так, как остальная часть планеты.

«Теоретически это [изменение направления вращения планеты] происходит уже давно, но у нас есть наблюдения только за несколько десятилетий», — заявил сейсмолог Пекинского университета Сяодун Сун.

По его словам, вращение внутреннего ядра вызвано магнитным полем, создаваемым жидким внешним ядром. Понимание того, как вращается внутреннее ядро, может помочь ученым понять, как различные слои Земли взаимодействуют друг с другом, уточняет Wall Street Journal.

Ученые поясняют, что результаты их исследования совпадают с изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня.

«Это свидетельствует о динамическом взаимодействии между слоями Земли от самых глубоких недр до поверхности», — цитирует WSJ научную работу.

Издание приводит слова Джона Видейла, профессора наук о Земле в Университете Южной Калифорнии, который отметил: могут быть и другие интерпретации полученных сейсмических данных. По его оценке, внутреннее ядро меняет свое вращение с более короткими интервалами, чем 70-летний цикл, описанный авторами нового исследования.