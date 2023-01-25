Последние данные, опубликованные Европейской комиссией, подтвердили то, чего многие наблюдатели опасались в течение последних месяцев. В марте 2022 года Брюссель изменил правила предоставления госпомощи странам ЕС, чтобы справиться с экономическими последствиями войны в Украине. В результате Берлин и Париж на двоих получили 77% от всех утвержденных программ.

Новая процедура позволила быстрее и проще выдавать субсидированные кредиты, гранты и госгарантии компаниям, пытающимся избежать банкротства в связи со стремительно растущими счетами за электричество, сбоями в цепочках поставок и контрсанкциями со стороны Кремля.

Изменившимися правилами, прежде всего, воспользовались ФРГ и Франция. Так, Берлин получил более 356 миллиардов евро в виде экономической поддержки, одобренной Европейской комиссией, — то есть 53% от всего объема чрезвычайной помощи для ЕС. Париж — 24%, то есть 161 млрд евро. Всего на соответствующие программы в Евросоюзе было выделено 672 млрд евро.

Третье место с большим отрывом от лидеров заняла Италия, получив 51 млрд евро, т.е 7,65% от общей объемов помощи. Четвертое место осталось за Данией, на которую пришлось 24 млрд евро (3,5%). На остальные страны ЕС в совокупности было выделено менее 12% от всего объема государственной помощи, одобренной Комиссией ЕС, или около 78 млрд евро.

Угроза со стороны США

Неравномерность распределения помощи логичным образом встревожила страны Евросоюза. Тем более что вопрос о субсидиях сегодня является одним из наиболее актуальных в ЕС, и не только из-за обострения отношений с Россией.

Новой причиной для тревог стал принятый в США Закон о снижении инфляции (IRA). Он представляет программу масштабного введения налоговых льгот и прямых скидок, которая поддерживает зеленые технологии американского производства. В течение следующих десяти лет власти США выделят до $369 млрд компаниям, которые намерены производить или инвестировать в создание таких продуктов, как солнечные батареи, ветряные турбины, тепловые насосы, электромобили и электролизеры. Однако происходить это будет только в том случае, если большая часть производства приходится на Северную Америку.

В ЕС недовольны этим законом и считают его дискриминационным и несправедливым. Опасения европейцев связаны с тем, что внезапное вливание денег может спровоцировать перемещение производственных мощностей из Европы в США, в результате чего сотни заводов опустеют, а тысячи людей останутся без работы.

По вопросу возможных ответных мер в ЕС нет четкого консенсуса. Германия и Франция, как и следовало ожидать, призывают к наращиванию субсидий и даже к стратегии «Сделано в Европе», чтобы стимулировать европейскую промышленность. Однако другие страны, включая Нидерланды, Ирландию, Польшу, Чехию и страны Северной Европы, призывают более острожно подходить к смягчению правил государственной помощи.

«Нам нужно начать настоящую дискуссию о том, как повысить производительность, конкурентоспособность, а также привлечь больше компаний на основе существующих у нас возможностей, а не за счет долгосрочной государственной помощи», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Помощь в пользу дисбаланса

По замыслу программа субсидий призвана стимулировать производство европейской промышленности. При этом экономика стран Европы сильно взаимозависима, поэтому помощь более развитым государства должна сказаться и на других членах ЕС. Однако данные минувшего года говоря о том, что от увеличения государственной помощи выигрывают преимущественно страны, которые обладает достаточной финансовой мощью, а именно Германия и Франция.

При этом распределение субсидий не отражает вклад наиболее развитых стран в европейскую экономику. По данным Евростата, страной с наибольшим объемом производства в Евросоюзе является Германия, на которую в 2021 году приходилось 27% от общего объема проданной в ЕС продукции. За ней следуют Италия (16%), Франция (11%) и Испания (8%).

Иными словами, доля предоставленной Берлину и Парижу помощи сильно превышает их роль в общем европейском производстве. На Германию и Францию приходилось 38% промышленного производства. Даже если взять другие показатели, вклад этих стран в экономику Европы не будет заметно выше. Так, на Германию и Францию приходится 42% от всего ВВП ЕС. При этом в 2022 году они получили почти 80% от всей выделенной помощи.

Подобное распределение не может не вызвать вопросы у прочих европейских стран. Единственным возможным объяснением становится версия, что нынешний дисбаланс в связи с изменившимися правилами лишь временный. Однако на текущий момент складывается ситуация, когда Берлин и Париж пользуются своими возможностями для получения несопоставимо большей помощи, оставляя более бедные страны ЕС в безвыходном положении.