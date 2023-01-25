ПОЛИТИКА
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Египетский каллиграф создает картины на основе аятов Корана
Египетский каллиграф Хатем Арафа пишет картины аятами из сур Священного Писания. Его работы выставляются на многих выставках исламского искусства по всему миру. Свое мастерство художник оттачивал на факультете традиционного исламского искусства в Университете Вакыфа Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле. #trtнарусском #турция #каллиграф #картины #искусство #каллиграфия #shorts #трт #новости
Египетский каллиграф Хатем Арафа пишет картины аятами из сур Священного Писания. Его работы выставляются на многих выставках исламского искусства по всему миру. Свое мастерство художник оттачивал на факультете традиционного исламского искусства в Университете Вакыфа Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле. #Турция #каллиграф #картины #искусство #каллиграфия / Others
25 января 2023 г.
Истории
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