Турецкая судостроительная фирма Ares Shipyard презентовала скоростные катера-перехватчики семейства ARES 32 — Predator и Dagger, сообщил гендиректор компании ARES Утку Аланч.

Как уточнил представитель верфи, новейшие 32-метровые катера развивают скорость более 45 узлов и могут маневрировать даже в условиях 6-балльных волнений на море.

Аланч отметил: дальность плавания патрульных катеров составит 2 тыс. морских миль — благодаря этому они способны выполнять задачи и за пределами исключительных морских зон.

«Мы разработали ARES 32 Predator и Dagger для двух разных заказчиков на Ближнем Востоке и в Африке, но их данные пока не разглашаются. Благодаря нашему опыту в разработке решений для военно-морских систем, канонерские лодки ARES 32 займут свое место, изменив правила игры в военно-морской сфере», — подчеркнул Аланч.

На новейших катерах будет использоваться радар диапазонов X и S, задняя аппарель для поисково-спасательных операций. На обоих катерах установлены 25/30 мм пушки с RCWS и два 12,7 мм пулемета с ручным вооружением.

Predator имеет возможность совершать дальние атаки: он несет малую крылатую ракету Roketsan Çakir с дальностью более 2 км и 4 ракеты с лазерным наведением L-UMTAS. Dagger несет две пусковые установки для управляемых ракет малой дальности Laser/IIR.

Ares Shipyard ранее разработала для ВМС Турции надводные беспилотники на базе платформы ULAQ.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале января глава Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир заявил: Турция в 2023 году планирует увеличить экспорт вооружений до $6 млрд.

«Мы достигли и превзошли показатели экспорта на 2022 год в той степени, в какой мы ожидали. Мы с нетерпением ожидаем $6 млрд в 2023 году, показатели могут быть намного выше», — отметил глава SSB.

Он назвал оборонную промышленность «восходящей звездой усиливающейся Турции».

В 2023 году Турция спустит на воду многоцелевой десантный корабль Anadolu — он станет самым большим военным кораблем в арсенале национальных ВМС. Также флоту будет передан корабль боевой поддержки морской пехоты ‎‎Derya. Среди других новинок в арсенале турецкого флота в 2023 году — первая турецкая подводная лодка нового типа Piri Reis, которая вышла на испытания в конце 2022-го.