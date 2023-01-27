В Ризе продают вращающийся на 360° дом

В Ризе построили необычный дом, который поворачивается на 360°. Его разработчики — семья строителей — хотели найти решение для жителей горной местности, как сэкономить на электроэнергии за счет максимального использования солнечного света во всех комнатах в течение дня. #trtнарусском #турция #ризе #айдер #дом #360° #солнце #инновационныетехнологии #технологии #трт #новости