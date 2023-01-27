27 января 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Ризе продают вращающийся на 360° дом
В Ризе построили необычный дом, который поворачивается на 360°. Его разработчики — семья строителей — хотели найти решение для жителей горной местности, как сэкономить на электроэнергии за счет максимального использования солнечного света во всех комнатах в течение дня. #trtнарусском #турция #ризе #айдер #дом #360° #солнце #инновационныетехнологии #технологии #трт #новости
В Ризе продают вращающийся на 360° дом / Others
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