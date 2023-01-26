35 тыс. пассажиров не попали на свои рейсы из-за забастовки в берлинском аэропорту

В аэропорту Берлина из-за крупнейшей за пять лет забастовки отменили 300 рейсов. Около 35 тыс. человек не смогли вылететь вовремя. Среди основных требований сотрудников аэропорта — повышение зарплаты на 500 евро в связи с инфляцией и энергетическим кризисом в стране. #trtнарусском #германия #берлин #аэропорт #страйк #протест #инфляция #кризис #зарплата #трт #новости