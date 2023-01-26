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35 тыс. пассажиров не попали на свои рейсы из-за забастовки в берлинском аэропорту
В аэропорту Берлина из-за крупнейшей за пять лет забастовки отменили 300 рейсов. Около 35 тыс. человек не смогли вылететь вовремя. Среди основных требований сотрудников аэропорта — повышение зарплаты на 500 евро в связи с инфляцией и энергетическим кризисом в стране. #trtнарусском #германия #берлин #аэропорт #страйк #протест #инфляция #кризис #зарплата #трт #новости
35 тыс. пассажиров не попали на свои рейсы из-за забастовки в берлинском аэропорту / Others
26 января 2023 г.
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