Али Эрбаш: мусульманам необходимо предпринять шаги для защиты священных ценностей

Мусульмане должны предпринять решительные шаги для защиты наших священных ценностей, заявил глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш. Он раскритиковал надругательства над Кораном в Швеции и Нидерландах во время онлайн-встречи, где приняли участие 130 мусульманских религиозных деятелей из 69 стран. #trtнарусском #турция #швеция #финляндия #эрбаш #Коран #мусульмане #невежество #трт #новости