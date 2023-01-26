ПОЛИТИКА
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В реку Дрина попало до 10 тысяч кубометров мусора
Экологическая катастрофа в балканских странах. В реку Дрина попало, по предварительным подсчетам, около 10 тысяч кубометров мусора. Это, в основном, изделия из пластика и автомобильные шины. Их принесло течением в Боснию и Герцеговину из Сербии, через Черногорию. Мусорный поток удалось локализовать с помощью барьеров только лишь в районе боснийского города Вишеград. Чтобы выловить отходы из реки, потребуется полгода, подсчитали экологи. #trtнарусском #мусор #балканы #дрина #экокатастрофа #трт #новости #shorts
мусор / Others
26 января 2023 г.
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