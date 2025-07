США официально признали российскую частную военную компанию (ЧВК) «‎‎Вагнер» транснациональной преступной организацией и наложили санкции на ряд связанных политиков. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление американского Минфина.

Под санкции попали 8 физических лиц, 16 юридических и 4 самолета. В Министерстве финансов США заявили, что новые ограничения нацелены на «инфраструктуру, поддерживающую боевые действия в Украине, включая производителей российского оружия и тех, кто управляет оккупированными Россией территориями Украины».

В заявлении министра финансов Джанет Йеллен говорится, что в отношении России продолжает действовать санкционный режим и экспортный контроль, и на этом фоне российские структуры ищут оружие и поддержку для продолжения войны, в том числе через ЧВК «‎‎Вагнера». Расширенные санкции в отношении «Вагнера», а также новые санкции в отношении компаний, поддерживающих ВПК, будут еще больше препятствовать способности «вооружать и оснащать военную машину», добавила Джанет Йеллен.

Решение о признании ЧВК «‎‎Вагнер» транснациональной преступной организацией основано на «трансконтинентальной угрозе», которую она представляет, пояснила Йеллен. По ее словам, структура «‎Вагнера» ‎несет ответственность за предполагаемые нападения на женщин, детей и других гражданских лиц, нападения на школы, больницы и религиозные объекты и насильственное перемещение. Она также указала на деятельность группы в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Вашингтон ввел санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 году. Годом ранее под ограничения также попал ее основатель Евгений Пригожин, который официально подтвердил свою роль в ЧВК лишь осенью 2022-го.

Как уточняет российская газета «‎Ведомости»‎, статус «международной преступной организации», присвоенный минфином США, ставит ЧВК «Вагнер» в один список с уже находящимися там итальянской «каморрой», японской «якудзой», сальвадорской MS-13 и другими криминальными группировками.

Среди компаний, подвергшихся санкциям за якобы пособничество «Вагнеру», — акционерное общество Terra Tech, российская компания, занимающаяся спутниковой и аэрофотосъемкой, а также Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD — китайская компания, которая помогла Terra Tech со спутниковыми снимками Украины.

Ограничения затронули и компании в ЦАР и ОАЭ за помощь операциям «Вагнер‎»‎ в Африке. В частности, под санкции попала и базирующаяся в Эмиратах фирма Kratol Aviation — за то, что она якобы предоставила ЧВК самолеты.

Госдепартамент США также наложил санкции на трех человек, связанных с российской тюремной системой за то, что они якобы помогали «‎Вагнер»‎ вербовать заключенных.

«США вводят санкции против физических и юридических лиц, связанных с российской военизированной группой «‎‎Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным, включая ключевую инфраструктуру этой ЧВК и связанные с ней подставные компании, ее боевые операции в Украине, производителей российского оружия и тех, кто управляет оккупированными Россией территориями. областей Украины»‎, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Под санкциями не только «‎Вагнер»‎

В новый санкционный список были включены вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова. Также под санкции попали член совета директоров компании «Норникель» Сергей Батехин, гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Ян Новиков, гендиректор концерна «Калашников», экс-заместитель министра транспорта России Алан Лушников и др.

Среди попавших под ограничения США компаний — концерн ВКО «Алмаз — Антей», научно-производственные предприятия «Гамма» и «Прима», Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и грузовая чартерная авиакомпания «Авиакон Цитотранс».

Также меры введены против обслуживающей российскую авиацию АО «Национальная авиационно-сервисная компания» и ООО «ТКХ-Инвест», через которую Лушников владеет акциями «Калашникова». Помимо этого, США внесли в черный список еще четыре структуры, связанные с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина.