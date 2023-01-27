ПОЛИТИКА
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Эксперт: Ереван сознательно срывает подписание мирного соглашения с Баку
Армянская сторона срывает процесс подписания мирного договора с Баку. Об этом TRT на русском рассказал журналист Шахин Гаджиев. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что утверждения Еревана о блокировании дороги Лачин-Ханкенди абсурдны. По его словам, по Лачинскому коридору беспрепятственно проезжают грузовики с гуманитарными грузами. #trtнарусском #ереван #баку #лачинскийкоридор #трт #новости
коридор / Others
27 января 2023 г.
Истории
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