Эксперт: Ереван сознательно срывает подписание мирного соглашения с Баку

Армянская сторона срывает процесс подписания мирного договора с Баку. Об этом TRT на русском рассказал журналист Шахин Гаджиев. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что утверждения Еревана о блокировании дороги Лачин-Ханкенди абсурдны. По его словам, по Лачинскому коридору беспрепятственно проезжают грузовики с гуманитарными грузами. #trtнарусском #ереван #баку #лачинскийкоридор #трт #новости