Вспышка насилия между Израилем и Палестиной рискует принять угрожающие обороты. В ночь с 26 на 27 января Израиль нанес как минимум два удара по объектам движения ХАМАС в Газе, которое управляет палестинским анклавом. В Тель-Авиве утверждают, что атака последовала в ответ на запуск ракет со стороны Газы по южному Израилю. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел.

По данным местных СМИ, израильские беспилотники выпустили две ракеты по целям в Газе, после чего удар нанесли истребители. Это вызвало четыре сильных взрыва в секторе.

Днем ранее израильская полиция провела рейд в лагере палестинских беженцев Дженин на севере оккупированного Западного берега. По сообщению Минздрава Палестины, во время рейда были убиты как минимум девять человек, среди жертв есть пожилая женщина. Еще 20 человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии, передает агентство «‎Анадолу»‎.

26 января стал самым кровавым днем на оккупированном Западном берегу за последние годы, уточняет TRT World. С момента начала наблюдений в 2005 году ООН еще никогда не регистрировала столь большое число погибших в ходе одной операции на оккупированной территории, подчеркивает канал.

Турция призвала Израиль прекратить эскалацию

МИД Турции решительно осудил продолжающееся израильское военное насилие против палестинцев на оккупированном Западном берегу, сообщает «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление министерства.

«Мы с сожалением узнали, что многие палестинцы погибли во время рейда израильских сил на лагерь беженцев Дженин на Западном берегу рано утром в четверг», — говорится в заявлении МИД.

Анкара призвала Израиль снизить эскалацию насилия, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения.

Турция также выразила соболезнования погибшим и властям Палестины.

«Мы глубоко обеспокоены растущим напряжением и гибелью людей, которые происходят почти каждый день, особенно на Западном берегу. Мы решительно осуждаем эти нападения, которые привели к гибели мирных жителей», — подчеркнули в ведомстве.

Опасения по поводу эскалации насилия

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил опасения, что ситуация с безопасностью после убийств в Дженине ухудшится.

29 января высокопоставленный американский дипломат отправится на Ближний Восток, чтобы обсудить обстановку. Запланированы визиты в Египет, Израиль и на оккупированный Западный берег.

Сразу после появления сообщений о гибели палестинцев в Дженине 26 января США сообщили, что запрашивают информацию у Израиля, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента по Ближнему Востоку Барбара Лиф.

На брифинге с журналистами по телефону перед поездкой в регион госсекретаря Лиф уточнила: официальные лица США пытаются разобраться в инциденте и призывают к деэскалации. Потери среди гражданского населения Лиф назвала «прискорбными».

Позже в тот же день, 26 января, израильские военные застрелили 22-летнего палестинца.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в Дженине. На похороны в палестинском лагере беженцев пришли тысячи людей. При этом Аббас отметил: рейд израильской полиции в Дженине проходил «в условиях международного молчания».

Представитель Палестинской автономии Набиль Абу Рудейнех заявил, что Аббас решил прекратить координацию действий по обеспечению безопасности «в свете повторяющейся агрессии против палестинского народа».

Он также подчеркнул: палестинцы планируют подать жалобы в Совбез ООН, Международный уголовный суд и другие международные органы.

Ожидается, что визит Блинкена в Израиль — уже вторая поездка высокопоставленного представителя национальной безопасности США в этом месяце — будет сопряжена с напряженностью из-за разногласий между президентом Джо Байденом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху — особенно по вопросу оккупации Израилем палестинских земель.

Убийства в Дженине и последующие протесты палестинцев могут сделать этот визит еще более сложным для Блинкена, пишет TRT World.

По сообщениям СМИ, ОАЭ, Китай и Франция попросили Совбез ООН встретиться за закрытыми дверями 27 января в связи с израильским рейдом в Дженине.

Посланник ООН по вопросам мира Тор Веннесланд заявил, что он «глубоко встревожен и опечален продолжающимся циклом насилия на оккупированном Западном берегу».

Блинкен не будет встречаться с неоднозначными израильскими политиками

Новый министр национальной безопасности Израиля, ультраправый политик Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, на котором он торжествующе сияет и поздравляет войска после рейда на Западном берегу. Бен-Гвир ранее заявил о стремлении предоставить израильским солдатам, стреляющим в палестинцев, юридическую неприкосновенность.

Администрация Байдена серьезно обеспокоена составом правительства Нетаньяху, в которое вошли несколько ультраправых политиков, выступающих против некоторых фундаментальных основ ближневосточного урегулирования, включая резолюции ООН о создании двух государств.

По словам официальных лиц США, как и ранее посетивший Израиль помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Блинкен не планирует встречаться с наиболее противоречивыми членами кабинета.