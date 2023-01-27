ПОЛИТИКА
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В Крыму за один день арестовали 33 крымских татар
В Симферополе возле здания Киевского районного суда за один день задержали 34 крымских татар. 33 из них проведут под стражей от 10 до 16 суток. Правозащитник Лутфие Зудиева рассказала TRT на русском, что официальным поводом для ареста стало якобы то, что люди несанкционированно собрались в общественном месте и мешали проходу граждан. #украина #крым #симферополь #суд #крымскиетатары #мусульмане #кырымлы #россия #аннексия #арест
В Крыму за один день арестовали 33 крымских татар / Others
27 января 2023 г.
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