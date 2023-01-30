В пакистанской мечети прогремел взрыв: 32 погибших, 150 ранены

Террорист-смертник подорвал себя в мечети в пакистанской провинции Пешавар: по меньшей мере 28 человек погибли, 150 ранены. Взрыв прогремел во время послеполуденной молитвы, когда там находилось около 250 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу, на месте работают спасатели. Никто не взял на себя ответственность за теракт. #trtнарусском #пакистан #пешавар #теракт #мечеть #террорист #трт #новости