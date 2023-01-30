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Турецкая STM разработает «критически важное» ПО для разведки НАТО
Все объекты альянса скоро будут использовать программное обеспечение, разработанное турецкой оборонной фирмой, для сбора, обработки и хранения разведывательной информации
Турецкая STM разработает «критически важное» ПО для разведки НАТО
Фото: АА / Others
30 января 2023 г.

Турецкая государственная оборонная компания STM заключила два крупных контракта с Агентством связи и информации НАТО (NCI) на разработку программного обеспечения разведывательной инфраструктуры для использования на всех объектах НАТО по всему миру. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление компании.

NCI, отвечающее за приобретение и обслуживание коммуникационных и информационных систем НАТО, выбрало STM в конкурсе из нескольких компаний-разработчиков программного обеспечения государств-членов НАТО.

Название системы, которую будет разрабатывать турецкая компания, — Intelligence Functional Services (INTEL-FS 2).

«Программное обеспечение, которое разработает STM, будет поддерживать командование НАТО в направлении, сборе, обработке, распространении и использовании разведывательной информации, — заявили в компании. — Все командования и военные базы НАТО по всему миру будут управлять своими потоками разведданных с помощью программного обеспечения, которое разработает и модернизирует STM».

Как уточняет «‎Анадолу»‎, проекты INTEL-FS2 должны быть завершены через 3,5 года. При этом, отмечает издание, эта сделка — «‎‎одна из крупнейших в сфере разработки программного обеспечения из когда-либо заключенных между НАТО и Турцией».

Глава Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир приветствовал соглашения. По его оценке, страна достигла стадии, на которой она делится своими компетенциями в области программного обеспечения с ключевыми международными институтами и организациями.

Генеральный менеджер STM Озгур Гулерьюз сообщил «‎Анадолу»‎, что компания имеет давние отношения с НАТО и предлагает решения в различных областях, особенно в области программного обеспечения в оборонной сфере.

По его словам, STM ранее уже участвовала в реализации проекта НАТО по повышению осведомленности об обстановке на поле боя. В частности, турецкая фирма предоставляла альянсу ПО для интеграции штабов командований различных стран в Афганистане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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