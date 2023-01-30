Турецкая государственная оборонная компания STM заключила два крупных контракта с Агентством связи и информации НАТО (NCI) на разработку программного обеспечения разведывательной инфраструктуры для использования на всех объектах НАТО по всему миру. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление компании.
NCI, отвечающее за приобретение и обслуживание коммуникационных и информационных систем НАТО, выбрало STM в конкурсе из нескольких компаний-разработчиков программного обеспечения государств-членов НАТО.
Название системы, которую будет разрабатывать турецкая компания, — Intelligence Functional Services (INTEL-FS 2).
«Программное обеспечение, которое разработает STM, будет поддерживать командование НАТО в направлении, сборе, обработке, распространении и использовании разведывательной информации, — заявили в компании. — Все командования и военные базы НАТО по всему миру будут управлять своими потоками разведданных с помощью программного обеспечения, которое разработает и модернизирует STM».
Как уточняет «Анадолу», проекты INTEL-FS2 должны быть завершены через 3,5 года. При этом, отмечает издание, эта сделка — «одна из крупнейших в сфере разработки программного обеспечения из когда-либо заключенных между НАТО и Турцией».
Глава Департамента оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир приветствовал соглашения. По его оценке, страна достигла стадии, на которой она делится своими компетенциями в области программного обеспечения с ключевыми международными институтами и организациями.
Генеральный менеджер STM Озгур Гулерьюз сообщил «Анадолу», что компания имеет давние отношения с НАТО и предлагает решения в различных областях, особенно в области программного обеспечения в оборонной сфере.
По его словам, STM ранее уже участвовала в реализации проекта НАТО по повышению осведомленности об обстановке на поле боя. В частности, турецкая фирма предоставляла альянсу ПО для интеграции штабов командований различных стран в Афганистане.