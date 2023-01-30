ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция может принять решение, которое шокирует Швецию
Позиция Турции по вопросу вступления Финляндии в НАТО может измениться, если Хельсинки не повторит ошибку Стокгольма, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара требует от скандинавских стран выдачи террористов, связанных с запрещенными в Турции организациями РПК и FETÖ. Однако Швеция до сих пор этого не сделала, несмотря на подписанный протокол. Дополнительных противоречий в отношения двух стран добавила санкционированная властями провокация с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. #trtнарусском #турция #швеция #нато #трт #новости
эрдоган / Others
30 января 2023 г.
Истории
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