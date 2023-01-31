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В Пакистане автобус на скорости съехал в ущелье: 44 человека сгорели заживо
В результате ДТП в Пакистане погибли по меньшей мере 44 человека. Предварительно, водитель превысил скорость и не справился с управлением на повороте. Автобус врезался в опору моста, вылетел в кювет и загорелся. Всего в салоне находились 48 человек. #trtнарусском #пакистан #белуджистан #ласбела #авария #дтп #автобус #трт #новости
В Пакистане автобус на скорости съехал в ущелье: 44 человека сгорели заживо / Others
31 января 2023 г.
Истории
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