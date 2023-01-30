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Сотрудники посольства Азербайджана вместе с семьями эвакуированы из Тегерана
Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране вместе с семьями эвакуированы из иранской столицы. Это случилось после вооруженного нападения на дипмиссию в пятницу. Неизвестный расстрелял пост охраны посольства из автомата Калашникова. Убит начальник службы безопасности, еще двое охранников получили ранения. Стрелявший позже объяснил свои действия личными мотивами. Баку возложил ответственность за случившееся на Тегеран, обвинив иранскую сторону в «невыполнении обязательств Венской конвенции по охране диппредставительств». Это уже пятое нападение на посольство Азербайджана в мире за последние два года. #азербайджан #тегеран #посольство
Сотрудники посольства Азербайджана вместе с семьями эвакуированы из Тегерана / Others
30 января 2023 г.
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