QatarEnergy вместо «Новатэка» займется разработкой нефтегазовых месторождений на средиземноморском шельфе Ливана. Об этом сообщает ливанское министерство энергетики. Как уточняет ведомство, катарская компания получит в проекте долю российского «Новатэка», который ранее отказался от проекта. Соглашение о присоединении ближневосточной фирмы к разработке месторождений было подписано 29 января, отметили в министерстве.

Помимо катарской компании в консорциум также вошли французская Total Energies и итальянская Eni. По данным саудовской газеты Asharq Al-Awsat, QatarEnergy планирует приобрести 30%-ную долю в разработке, у двух других участников консорциума будет по 35%.

Условия соглашения предусматривают геологоразведку в течение пяти лет с возможным продлением на тот же срок. Если будут открыты коммерческие запасы углеводородов, то консорциум получит эксклюзивное право на их разработку в течение 25 лет с возможным продлением еще на пять лет, отмечает издание.

В ходе первого лицензионного раунда в Ливане в 2017 году консорциум Total Energies, Eni и российского «Новатэка» выиграл тендеры на разведку морских блоков 4 и 9 на ливанском шельфе Средиземного моря. Российская компания вышла из проекта в сентябре 2022 года, передав свою 20% долю правительству Ливана.

Ранее агентство «‎Анадолу» сообщало, что французская Total намерена начать геологоразведочные работы на блоке 9 ливанского шельфа уже в 2023 году.

Ливанский министр энергетики и водных ресурсов Валид Файяд в беседе с Reuters заявил, что присоединение Катара к проекту «‎будет важным позитивным событием». Он добавил, что это может ускорить начало геологоразведочных работ на шельфе.

Блок 9, где планируется проводить работы, в основном находится в территориальных водах Ливана. Ранее разработку в этом районе затруднял спор Бейрута о морской границе с Израилем. Стороны оспаривали друг у друга участок шельфа площадью в 856 кв. км, каждая страна считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье.

Спорный район находится на стыке ливанского газового поля Кана с израильским месторождением Кариш. Формально Бейрут и Тель-Авив находятся состоянии войны с 1948 года, потому до сих пор не установили морские границы.

Стороны смогли урегулировать спор в ноябре 2022 года. Total и Израиль договорились об отдельной сделке для любых доходов, полученных от этого. Небольшой участок блока 9 как раз расположен к югу от недавно очерченной границы с Израилем.

Запасы газа в Левантийском бассейне, по экспертным оценкам, могут составлять до 3,5 трлн куб. м. Потенциальные запасы шельфа Ливана могут составлять до 700 млрд куб. м. Ливанские СМИ оценивают инвестиции трехстороннего консорциума в геологоразведку на шельфе в $240 млн. Как пишет российская газета «‎Ведомости»‎, в январе 2018 года зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй оценивал инвестиции в проект на уровне €40 млн.