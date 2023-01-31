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В Баку похоронили начальника охраны посольства Азербайджана в Иране
В Баку с почестями похоронили погибшего при вооруженном нападении на дипмиссию в Тегеране начальника службы безопасности Орхана Аскерова. 27 января 50-летний преступник открыл огонь из автомата Калашникова у входа в посольство Азербайджана в Иране. Ранены также двое охранников. Дипломатическое представительство в Иране временно приостановило свою работу. Сотрудников эвакуировали в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил террористический акт и потребовал его расследовать. Это уже пятое нападение на посольство Азербайджана в мире за последние два года. #trtнарусском #азербайджан #баку #иран #похороны #теракт #трт #новости #shorts
В Баку похоронили начальника охраны посольства Азербайджана в Иране / Others
31 января 2023 г.
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