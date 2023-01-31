ПОЛИТИКА
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Число жертв теракта в пакистанской мечети выросло до 93 человек
В Пакистане прощаются с жертвами теракта в мечети Пешавара. По последним данным, число погибших достигло 93 человек, ранен 221. Спасательная операция продолжается. Взрыв произошел накануне во время полуденной молитвы, когда в мечети находилось много людей, среди них были представители полиции и армии. Ответственность за теракт взяла на себя «Талибан Техрик-е Пакистан». Эта организация признана террористической в США, Великобритании и Канаде. #trtнарусском #пешавар #пакистан #мечеть #теракт #трт #новости #shorts
похороны / Others
31 января 2023 г.
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