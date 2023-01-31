Число жертв теракта в пакистанской мечети выросло до 93 человек

В Пакистане прощаются с жертвами теракта в мечети Пешавара. По последним данным, число погибших достигло 93 человек, ранен 221. Спасательная операция продолжается. Взрыв произошел накануне во время полуденной молитвы, когда в мечети находилось много людей, среди них были представители полиции и армии. Ответственность за теракт взяла на себя «Талибан Техрик-е Пакистан». Эта организация признана террористической в США, Великобритании и Канаде. #trtнарусском #пешавар #пакистан #мечеть #теракт #трт #новости #shorts