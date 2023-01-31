Германия вступит на путь крупнейшей промышленной модернизации со времен конца XIX века, объявил канцлер страны Олаф Шольц и пообещал повысить количество производимого электричества и водорода, чтобы выйти на самообеспечение, а затем добиться прорыва в области инноваций. Однако опрошенные TRT на русском эксперты уверены, что позиция властей ФРГ — всего лишь очередное громкое заявление, которое разбивается о реальность: предприятия Германии с осени приостанавливают работу, у бизнеса пропадает мотивация, вдобавок усиливается конкуренция на рынке с США.

Амбициозные планы

«Это самая большая индустриальная модернизация в Германии, вероятно, со времен большой фазы индустриализации и роста Германии в конце XIX века», — объявил Шольц, назвав это неслыханным проектом. Серьезные изменения должны произойти через 22 года, анонсировал он.

Заявление прозвучало после слов о том, что, вопреки прогнозам некоторых экспертов, Берлин сумел якобы преодолеть энергетический кризис. Однако в реальности власти ФРГ даже в нынешнюю теплую зиму сделали ставку на возобновление работы 20 угольных станций и строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Эти решения идут вразрез с политикой Евросоюза по отказу от загрязняющих окружающих среду производств в пользу «зеленой энергетики». По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, единственная возможность снизить зависимость от российского ископаемого топлива — инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Однако на практике энергопереход ЕС дается с большим трудом. Во-первых, это дорого. Во-вторых, бизнес не заинтересован в смене энергоносителей, если и так все работает хорошо.

«Не у всех стран и правительств есть деньги для того, чтобы профинансировать демонтаж труб, ТЭС, ТЭЦ, АЗС, всей инфраструктуры. Старая плохо стыкуется с новациями вроде реверсивных источников энергии, паутины из панелей на каждой крыше и ветряков на каждой скале. Нужны аккумуляторные станции и много чего еще. Пока система не выстроилась, бизнесу и населению сложно понять, за что стоит платить, а что профинансирует государство», — говорит TRT на русском эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Несколько лет назад европейские заводы обязали меньше загрязнять атмосферу, ввели максимальный объем выбросов парниковых газов. В случае превышения нормы наказывали огромными штрафами. А затем и вовсе заговорили об углеродном налоге. В результате в ЕС началась индустриальная миграция.

Нынешний энергетический кризис еще больше обострил ситуацию. А для Германии с ее проблемами диверсификации экономики он стал потрясением, в результате которого многие компании были вынуждены сокращать производство или вовсе свернуть бизнес.

2 сентября один из крупнейших производителей стали в ФРГ — концерн ArcelorMittal — объявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители. Это коснулось заводов в Бремене и Гамбурге. Транснациональная горно-металлургическая корпорация Glencore также сообщила, что с 1 ноября приостановит работу цинкового завода Nordenham в Германии. Его мощности составляют до 165 тысяч тонн рафинированного цинка и цинковых сплавов в год.

Дополнительные вызовы

Помимо потребности в дешевой электроэнергии, на пути заявленной Шольцем индустриализации есть и другие препятствия: так, закон о снижении инфляции (IRA), подписанный президентом США Джо Байденом в августе 2022-го предусматривает многомиллиардные субсидии и налоговые льготы на развитие высокотехнологичных отраслей национальной экономики.

В Европе его восприняли как нечестную конкуренцию, которая может привести к торговой войне, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Германия и Франция обсуждают ответный шаг в виде инвестиций для поддержания собственной промышленности, а также подумывают пожаловаться в Всемирную торговую организацию (ВТО).

Другая серьезная проблема для германской промышленности — массовая нехватка персонала, которая может стать особо острой к 2030 году, продолжает аналитик. Потенциальный дефицит работников оценивается в 5 миллионов человек. Германия не сможет «обеспечить процветание», к которому привыкли немцы, поскольку правительство будет получать меньше налогов и платежей от граждан.

«Немецкая промышленность понесла значительные потери от санкций в отношении РФ и роста цен на энергоносители. 40% всех крупных банкротств ФРГ пришлись именно на индустрию, во многом на энергоемкие отрасли. Промышленные ассоциации прогнозируют продолжение спада в производстве на 2023 год, при этом в этом году он стал рекордным за последние 25 лет», — указывает Шатов.

Рост цен на энергоносители и продукты питания из-за войны в Украине и ошибок кабмина Шольца привел к тому, что годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей в 2022 году. В последний раз она была близка к этому уровню в 1951 году. Это снижает покупательную способность и отражается на росте экономики. ВВП страны сократился на 0,2% в четвертом квартале 2022 года относительно предыдущего. Этот факт указывает на начало рецессии.

Таким образом, сегодня скорее идет процесс деиндустриализации Германии: часть предприятий переводит свои производства в другие страны, другие вынуждены сокращаться. На этом фоне заявления Шольца о грядущей глобальной модернизации выглядят откровенным популизмом.