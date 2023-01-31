ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Неизвестные в ФРГ вновь атаковали немецкие железные дороги
Полиция пока не может найти злоумышленников, которые получили доступ к трем пунктам управления стрелками и сигналами в земле Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной области страны. Атака привела к вынужденной остановке поездов во всем регионе
Неизвестные в ФРГ вновь атаковали немецкие железные дороги
Неизвестные в ФРГ вновь атаковали немецкие железные дороги / Others
31 января 2023 г.

Неизвестные незаконно получили доступ к трем различным сигнальным будкам в земле Северный Рейн-Вестфалия и манипулировали системами. В результате 29 января были зафиксированы помехи в передаче сигналов, а поезда были принудительно остановлены. Об этом сообщает портал Der Westen со ссылкой на сообщение Немецких железных дорог (Deutsche Bahn, DB).

По данным издания, злоумышленники проникли в сигнальную будку в городке Эссен в 5:11 утра 29 января. Они нажали несколько аварийных выключателей и таким образом обесточили железнодорожную сеть DB. Менее чем через час те же преступники, вероятно, напали на сигнальную будку в районе Штадтвальд и провели аналогичные действия.

В результате атаки неизвестных два пассажирских поезда между Леверкузен-Митте и Штаммхаймом были вынуждены затормозить с помощью автоматической системы.

В сообщении DB подчеркивается: злоумышленники своими действиями могли спровоцировать столкновение составов, но, к счастью, обошлось без происшествий подобного рода.

Полиция ведет расследование, но пока не знает, кто может стоять за этим инцидентом, пишет газета Rheinische Post.

Это не первый случай нападения на железнодорожную структуру Германии. В октябре прошлого года в Берлине и Херне были перерезаны оптоволоконные кабели. В результате было сильно нарушено ж/д сообщение на всем севере ФРГ.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что в прошлом году не менее 2 тыс. проводников Deutsche Bahn подверглись нападениям во время исполнения служебных обязанностей.

Как отмечает агентство «‎Анадолу», 25 января этого года мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, следовавшего между Килем и Гамбургом. По меньшей мере два человека погибли и еще пять получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us