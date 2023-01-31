Неизвестные незаконно получили доступ к трем различным сигнальным будкам в земле Северный Рейн-Вестфалия и манипулировали системами. В результате 29 января были зафиксированы помехи в передаче сигналов, а поезда были принудительно остановлены. Об этом сообщает портал Der Westen со ссылкой на сообщение Немецких железных дорог (Deutsche Bahn, DB).

По данным издания, злоумышленники проникли в сигнальную будку в городке Эссен в 5:11 утра 29 января. Они нажали несколько аварийных выключателей и таким образом обесточили железнодорожную сеть DB. Менее чем через час те же преступники, вероятно, напали на сигнальную будку в районе Штадтвальд и провели аналогичные действия.

В результате атаки неизвестных два пассажирских поезда между Леверкузен-Митте и Штаммхаймом были вынуждены затормозить с помощью автоматической системы.

В сообщении DB подчеркивается: злоумышленники своими действиями могли спровоцировать столкновение составов, но, к счастью, обошлось без происшествий подобного рода.

Полиция ведет расследование, но пока не знает, кто может стоять за этим инцидентом, пишет газета Rheinische Post.

Это не первый случай нападения на железнодорожную структуру Германии. В октябре прошлого года в Берлине и Херне были перерезаны оптоволоконные кабели. В результате было сильно нарушено ж/д сообщение на всем севере ФРГ.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что в прошлом году не менее 2 тыс. проводников Deutsche Bahn подверглись нападениям во время исполнения служебных обязанностей.

Как отмечает агентство «‎Анадолу», 25 января этого года мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, следовавшего между Килем и Гамбургом. По меньшей мере два человека погибли и еще пять получили ранения.