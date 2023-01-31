В минувшие выходные полиция ФРГ зафиксировала сразу два случая нападения на мусульман на почве религиозной и расовой ненависти, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

27 января в городе Хайлигенхаус в земле Северный Рейн-Вестфалия 33-летний мужчина напал на турецкую семью, живущую по соседству, с пневматической винтовкой, а затем поджег их квартиру. В результате атаки супруги получили серьезные ранения, однако опасности для жизни травмы не представляют, сообщили следователи. Ребенок пары не пострадал.

Подозреваемый предстал перед мировым судьей, который выдал ордер на его арест, сообщили в прокуратуре региона.

Похожий инцидент произошел на востоке ФРГ, в городе Мерзебург. 28 января семеро мужчин напали на мусульманскую пару с ребенком на фоне расовой ненависти, передает TRT World.

Нападение произошло в субботу вечером, когда семья шла по улице с коляской. Подозреваемые в возрасте от 19 до 33 лет сначала оскорбили семью, выкрикивая расистские ругательства, а затем напали на них.

По данным полиции, вмешались прохожие и применили против нападавших раздражающие вещества. Четверо из них получили ранения. Мусульманская пара, на которую было совершено нападение, в медицинской помощи не нуждалась.

По факту нападения на почве религиозной и расовой ненависти полиция возбудила уголовное дело.

Как уточняет TRT World, в 2021 году власти Германии зарегистрировали не менее 662 преступлений на почве исламофобии. Было совершено более 46 нападений на мечети, по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате исламофобских акций.

Германия занимает второе место по численности мусульманского населения в Западной Европе после Франции. Среди почти 5,5 млн мусульман ФРГ как минимум 3 млн имеют турецкое происхождение.

Хотя точный ход событий и мотивы до сих пор неясны, инциденты на западе и востоке ФРГ напоминают теракт 1993 года в Золингене, расположенном в Северном Рейне-Вестфалии. Правые экстремисты тогда убили пять человек и подожгли дом, в котором проживали турецкие семьи. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

Как ранее сообщал TRT на русском, каждый пятый житель ФРГ лично сталкивался с проявлениями расизма, чаще всего при поиске работы или при общении с органами правопорядка. Это следует из доклада комиссара правительства Германии по вопросам интеграции и борьбы с расизмом Рим Алабали-Радован.

Согласно отчету, почти 90% населения ФРГ считают ситуацию с расизмом в Германии проблемой. Дискриминация на расовой почве представляет большую опасность для демократии, она посягает на людей и их человеческое достоинство, гарантированное Конституцией, подчеркнула Алабали-Радован.