Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что около 40% проверенных ею розничных веб-сайтов манипулируют потребителями. Статистику из доклада комиссии приводит TRT World.

По данным издания, ЕК проанализировала 399 сайтов интернет-магазинов и обнаружила, что 148 из них содержали как минимум один инструмент манипулирования, включая поддельные таймеры обратного отсчета, веб-интерфейсы, предназначенные для привлечения потребителей к покупкам, подпискам или другим вариантам выбора, а также скрытую информацию.

Эти инструменты, «часто подталкивающие потребителей к выбору, который может быть не в их интересах», также называют «темными паттернами» (dark patterns), говорится в отчете комиссии.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил: «Такое поведение явно неправильно и противоречит защите прав потребителей». Чиновник призвал национальные власти ЕС предотвратить эту практику.

«Параллельно с этим комиссия пересматривает все законодательство о защите прав потребителей, чтобы убедиться, что оно подходит для цифровой эпохи, в том числе для оценки того, адекватно ли охвачены темные паттерны», — уточнил Рейндерс.

Как ранее сообщал TRT на русском, Евросоюз отмечает рекордный спрос на продукцию продуктовых банков — гуманитарных учреждений, чаще всего государственных, где жители могут купить корзину с продуктами первой необходимости по сниженным ценам или получить бесплатно.

Как пишет газета Financial Times, благотворительные организации от Испании до Латвии фиксируют рост спроса на продуктовые корзины на 20-30% по сравнению с прошлым годом. При этом цифры не окончательные и в течение зимы вырастут еще сильнее, уточняет FT.