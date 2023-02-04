Двое раненых палестинских детей продолжают лечение в Турции

Брат и сестра Мухамед Халил и Рахаф Салманы 6 августа 2022 года получили серьезные ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной армией Израиля по району Джебалийе на севере Газы. По поручению президента Эрдогана детей привезли из Палестины в Турцию, где они продолжают лечение. #trtнарусском #турция #анкара #палестина #эрдоган #дети #прием #трт #новости