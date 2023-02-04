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Двое раненых палестинских детей продолжают лечение в Турции
Брат и сестра Мухамед Халил и Рахаф Салманы 6 августа 2022 года получили серьезные ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной армией Израиля по району Джебалийе на севере Газы. По поручению президента Эрдогана детей привезли из Палестины в Турцию, где они продолжают лечение. #trtнарусском #турция #анкара #палестина #эрдоган #дети #прием #трт #новости
Двое раненых палестинских детей продолжают лечение в Турции / Others
4 февраля 2023 г.
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