Кавказские танцы на замерзшем озере Чылдыр

Фотограф Догу Йылмаз с помощью дрона снял кавказский танец на льду замерзшего озера Чылдыр в турецкой провинции Ардахан. Это довольно популярное направление для зимнего туризма. Кстати говоря, Чылдыр — единственное пресное озеро в Восточной Анатолии. Оно находится на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря, а его площадь превышает 124 тыс. кв. метров. Что интересно, толщина льда здесь обычно не меньше 35 см. #trtнарусском #чылдыр #озеро #танец #трт #новости #shorts