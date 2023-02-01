Французская полиция разгоняла противников пенсионной реформы слезоточивым газом

В Париже митинг против повышения пенсионного возраста перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. В общенациональной забастовке по всей Франции приняли участие, по разным данным, почти 3 млн человек. Опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан выступают против реформы, согласно которой пенсионный возраст может увеличиться с 62 до 64 лет #trtнарусском #франция #париж #пенсионнаяреформа #протесты #трт #новости #shorts