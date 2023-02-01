В Карсе военные из 17 стран тренируются в условиях морозов

В районе Сарыкамыш провинции Карс 18 января начались крупные международные учения, в которых принимают участие 1758 военнослужащих из 17 стран, в том числе из Азербайджана, Германии, Великобритании, США, Казахстана и др. Танковые войска, артиллерийские батареи, а также снайперские расчеты и командный состав спецназа отрабатывают совместные маневры в условиях 10-градусного мороза. #trtнарусском #турция #учения #карс #сарыкамыш #танки #вертолеты #военные #трт #новости