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В Карсе военные из 17 стран тренируются в условиях морозов
В районе Сарыкамыш провинции Карс 18 января начались крупные международные учения, в которых принимают участие 1758 военнослужащих из 17 стран, в том числе из Азербайджана, Германии, Великобритании, США, Казахстана и др. Танковые войска, артиллерийские батареи, а также снайперские расчеты и командный состав спецназа отрабатывают совместные маневры в условиях 10-градусного мороза. #trtнарусском #турция #учения #карс #сарыкамыш #танки #вертолеты #военные #трт #новости
В Карсе военные из 17 стран тренируются на морозе / Others
1 февраля 2023 г.
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