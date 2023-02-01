США потеряют свой нейтралитет в Североатлантическом альянсе, если Конгресс одобрит продажу истребителей F-35 Греции и выступит против поставки F-16 Турции. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента Турции. Его слова приводит TRT World.

«Мы слышали, что Конгресс прорабатывает такую возможность по [дополнительным условиям для поставки Турции истребителей] F-16. Такие слухи действительно были. Но нам сообщили, что такого желания у администрации США нет. Это наша оценка»‎, — отметил Калын.

По его словам, ряд сенаторов Конгресса увязывают передачу истребителей с процессом вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Некоторые члены американского истеблишмента, такие как сенатор Боб Менендес, призывают не поставлять авиацию Анкаре, пока она не одобрит заявки Стокгольма и Хельсинки.

«‎Если американские сенаторы выставят это в качестве предварительного условия для поставок истребителей, но при этом одновременно положительно ответят на запрос Греции по F-35, то ‎‎они явно потеряют свою нейтральную позицию в альянсе НАТО», — подчеркнул представитель президента. — «‎Если они сделают это предварительным условием, это будет неприемлемо для Турции‎. Для нас не может быть и речи о том, чтобы сделать шаг назад в этом направлении. Это разные процессы».

В 2021 году Турция запросила у Вашингтона 40 самолетов F-16 и комплекты для модернизации этих истребителей в парке ВВС. Госдеп неофициально уведомил Конгресс о возможной продаже боевых истребителей.

В Анкаре неоднократно подчеркивали, что самолеты усилят боевую мощь не только Турции, но и всего блока НАТО.

«Мы рассматриваем программу F-16 и как ценную альтернативу как для наших собственных ВВС, и как возможность усилить наши военно-воздушные силы в рамках альянса НАТО. Но американская администрация или Конгресс, другими словами, выдвигает некоторые предварительные условия в этом отношении, например, говоря: "этого не будет, если ты не будешь так делать и так далее”. Мы пойдем своей дорогой. Я имею в виду, что мы не в настроении сидеть здесь со связанными руками», — уточнил Калын.

На вопрос, завершена ли программа F-16, пресс-секретарь президента заявил: «Это зависит от того, какие условия они [представители США] поставят. Мы не хотим, чтобы программа заканчивалась. Мы хотим, чтобы она продолжалась».

«Мы знаем намерение и желание администрации Джо Байдена в этом направлении, но если они [члены администрации] не смогут преодолеть препятствие Конгресса или если этот вопрос там увязнет, то мы дадим новую оценку ситуации», — заключил Ибрагим Калын.

Обращаясь к заявкам скандинавских стран на вступление в альянс, Калын отметил: Турция четко обозначила, что продвижение по этому вопросу зависит от устранения террористических элементов. Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, 1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Этому предшествовало то, что власти королевства разрешили шведско-датскому радикальному политику Расмусу Палудану сжечь копию Корана перед турецким посольством в Стокгольме 21 января.