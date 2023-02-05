В херсонском селе Калиновское нет электричества, воды и газа

Жители села Калиновское Херсонской области переживают зиму без электричества, воды и газа. Хотя населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил Украины еще в начале ноября 2022, обстрелы со стороны российской армии до сих пор не прекратились. #украина #херсон #калиновское #село #осовобождение #зима #россия #армия #всу