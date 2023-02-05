ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В херсонском селе Калиновское нет электричества, воды и газа
Жители села Калиновское Херсонской области переживают зиму без электричества, воды и газа. Хотя населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил Украины еще в начале ноября 2022, обстрелы со стороны российской армии до сих пор не прекратились. #украина #херсон #калиновское #село #осовобождение #зима #россия #армия #всу
В херсонском селе Калиновское нет электричества, воды и газа / Others
5 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us