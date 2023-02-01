В 2022 году РФ поставила в Европу около 17 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) — это примерно на 20% больше, чем годом ранее, следует из данных Refinitiv Eikon, глобального поставщика данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящих в группу London Stock Exchange.

По этим данным, ЕС в прошлом году резко нарастил закупку СПГ — газа, транспортируемого в жидком виде при температуре минус 160 °C. Увеличение поставок СПГ частично компенсировало резкое снижение импорта российского трубопроводного газа странами Европы. Поставки газа из РФ в ЕС по трубам, как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, за первые семь месяцев 2022 года сократились почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Агентство уточняет, что общий объем экспорта трубопроводного газа из РФ упал до 1,2 млрд кубических футов в день (bcf/d) в середине июля — это самый низкий уровень за последние 40 лет.

По оценке Евростата, с 2016 по 2020 годы на РФ приходилось около ⅓ всех поставок природного газа по трубопроводам в ЕС и Великобританию.

В то же время Россия в 2022 году увеличила общий объем экспорта своего СПГ — на 8,6% до примерно 33 млн тонн (около 45 млрд куб. м), из которых более половины было отправлено в Европу, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

Крупнейший российский производитель СПГ «Новатэк» обеспечил основную часть поставок, отгрузив 20,8 млн тонн с проекта «Ямал СПГ» в Арктике и еще 700 тыс. тонн с завода «‎Криогаз-Высоцк»‎ в Балтийском море, указывают данные Refinitiv Eikon. Возглавляемый «Газпромом» проект «Сахалин-2» в тихоокеанской части России увеличил поставки СПГ на 11% до 11,2 млн тонн в 2022 году.

Российская газета «Коммерсант» в сентябре 2022 года сообщала, что европейские страны за 9 месяцев прошлого года увеличили закупки СПГ у России на 50% — до 15 млрд куб.м. Это произошло на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома». Газета уточняет, что поставки сжиженного топлива стали особенно актуальны после диверсий на нитках газопровода «Северный поток».

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году ЕС стал крупнейшим в мире покупателем СПГ, обойдя Китай, Японию и Южную Корею. Газета Financial Times уточняет, что Евросоюз в прошлом году увеличил закупки на 58% по сравнению с 2021 годом — до 101 млн тонн.

При этом рост СПГ странами ЕС вызвал глобальный рост цен и дефицит этого энергоресурса на мировом рынке. Особенно пострадали развивающиеся и бедные страны. Такой рост спроса сильно сказался на краткосрочном рынке СПГ, где нет долгосрочных контрактов на поставку и выигрывает тот, кто выложит на стол больше всего денег, сообщало издание Handelsblatt.