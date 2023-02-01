Волна глубокого сожаления и гнева охватила мусульманский мир после того, как экстремистский политик Расмус Палудан в конце января сжег копии Корана у мечети в Копенгагене и у посольства Турции в Стокгольме, пишет TRT World.

Ультраправый радикал, имеющий «‎‎темную» репутацию из-за своих антиисламских взглядов, сжег священную мусульманскую книгу и объявил, что продолжит повторять свои «‎‎акции», пока Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

«Этой мечети не место в Дании», — заявил Палудан в прямом эфире на своей странице в Facebook, в то время как он подносил спичку, чтобы поджечь Коран. Его акция проходила под защитой полиции.

Мусульманский мир выступил с осуждением действий радикала. Турция также осудила его действия, задаваясь вопросом, почему Палудану, «шарлатану, ненавидящему ислам», было разрешено сжечь копии священной книги.

«Демонстрация терпимости к такого рода отвратительным действиям, оскорбляющим чувства миллионов людей в Европе, угрожает практике мирного сосуществования и провоцирует расистские, ксенофобские и антимусульманские атаки», — говорится в заявлении МИД Турции.

Датское правительство не может ничего противопоставить преступлениям на почве ненависти — страна еще в 2017 году отменила закон, наказывающий за богохульство. Несуществующая более мера предполагала тюремное заключение на срок до четырех месяцев за издевательства над религией, хотя большинство нарушителей закона отделались штрафами. Похоже, что действия Палудана так и останутся без осуждения, поскольку в Дании нет закона, чтобы бросить ему вызов.

Подход датского руководства в текущей ситуации вызывает серьезные вопросы. Положение мигрантов-мусульман в королевстве по-прежнему считается спорной политической проблемой, основные политические партии периодически озвучивают идею переместить беженцев в Руанду, правоохранительные органы не предпринимают никаких действий против правого политика, который продолжает оскорблять чувства миллионов людей. Все это заставляет задаться вопросом: можно ли назвать Данию примером антиисламской ненависти в действии?

«Наше общество должно принять решение о пределах свободы слова»

Лидер датской мусульманской общины доктор Урфан Захур Ахмед, связанный с Датским мусульманским союзом, основанным в 2008 году — ныне крупнейшим объединением мусульманских ассоциаций и мечетей королевства — утверждает: нельзя отрицать, что в стране существует антиисламская ненависть. Она есть как на уровне структурных политических институтов, так и на индивидуальном уровне.

Комментируя альтернативный взгляд, основанный на свободе выражения мнений, чтобы оправдать исламофобские комментарии и действия, доктор Ахмед отметил: «Больно слышать, когда люди говорят, что это просто свобода слова, и что вы, как меньшинство, должны просто смириться с этим, с клеветой своего святого Пророка и Священного Писания».

Мусульманский активист добавил: «Если мы, как общество, заявляем, что отрицание Холокоста, детская порнография и оскорбление королевы [Дании] неприемлемы, то это выбор общества. Датские политики решили, что Палудан имеет право сжечь Коран. Мы, как общество, должны обозначить, где заканчивается эта свобода слова. Потому что она небезгранична».

Профессор Школы культуры и общества Университета Аархуса Лене Кухле считает, что проявления исламофобии действительно имеют место в Дании, но действия Палудана демонстрируют сложную ситуацию в стране: несмотря на осуждение поступка радикала датским обществом, его действия находятся в пределах закона.

«Мы не привыкли обсуждать исламофобию в Дании, но сейчас она все же стала темой для обсуждения. И это хорошее развитие, потому что люди сейчас критически рассматривают, как следует говорят об исламе, мусульманах и иммигрантах», — отметила профессор.

«‎Свобода за счет общины»‎

Признавая присутствие в датском обществе ненависти по отношению к мусульманам, она назвала неправдой утверждения, что вся датская система полностью включена в «исламофобию».

«Необходимо изучить, в какой степени эта антиисламская ненависть влияет на датское общество. Важно понять, почему это происходит. СМИ страны играют довольно весомую роль в том, чтобы попытаться объяснить это как акцию одного конкретного человека, который пытается привлечь своим поступком внимание к своей персоне. Он адвокат, который знает ограничения правовой системы. Пока он остается в пределах закона, с этим очень трудно что-либо сделать»‎, — подчеркнула Лене Кухле.

Мусульманская община Дании продолжает выступать против осквернения священной книги. Лидеры исламского сообщества просят людей не заниматься самосудом и реагировать на ненависть проявлениями любви и взаимоуважения.

Тем не менее, возникают вопросы: почему полиция предоставляет защиту, почему власти страны выдают разрешения на проведение антиисламских акций.

«Запад должен признать тот факт, что позволение исламофобских слов и действий, которые могут вызвать насилие в отношении мусульман — это свобода за счет общины», — заявил один из протестующих против действий Палудана.